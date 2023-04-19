L 2.0 ПИВО И СЛОВО
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Закуски
Аксессуары
Подарочные карты
Поиск

Сеть пивных L 2.0 ПИВО И СЛОВО

L 2.0 ПИВО И СЛОВО: это про отношения человека и человека, про культуру общения и культуру пития. Это так же про место куда приходят не столько выпить, сколько поговорить с барменом за стойкой. Как известно самые большие секреты мы рассказываем бармену и парикмахеру, и они всегда выслушают. Слово, это корень каждого действия, все начинается со слов и даже пиво.

У нас вы найдёте: От 30 кранов пива в каждой точке — классического и крафтового.
Собственное холодильное и разливное оборудование.
Экспертный подход к формированию ассортимента.
500 позиций импортного и российского фасованного пива. Огромный выбор свежей закуски — ручная сортировка.


А ещё мы не только моем, но и дезинфицирем свои бокалы
p.s Дети френдли
p.s p.s Есть настольные игры и книги, которые вы можете брать совершенно бесплатно!
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Сеть пивных L 2.0 ПИВО И СЛОВО

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